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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يعلن نقل إقامة البطولة الدولية من الإمارات إلي القاهرة

صدى البلد

تواصلت اتحادات كرة القدم في مصر، وكرواتيا، وتونس ونيوزيلندا، وتم الاتفاق على إقامة البطولة الدولية الودية التي تضم المنتخبات الأربعة في العاصمة المصرية القاهرة، بدلًا من الإمارات كما كان مقررًا في السابق، على أن يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم البطولة.

وطبقا للاتفاق تقام البطولة في الفترة بين 18-26 مارس الحالي وفقًا للشكل المحدد مسبقًا، حيث يواجه المنتخب المصري نظيره النيوزيلندي، ويلتقي منتخبا تونس وكرواتيا في نصف النهائي، على أن تقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين الخاسرين يوم 25 مارس، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم 26 مارس.

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