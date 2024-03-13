إزالة 23 حالة تعد بالغربية ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ22 لإزالة التعديات

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في المرحلة الثانية لأعمال الموجه الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء.

وتمكنت الحملات من الآتي:

إزالة 16 حالة بناء مخالف على مساحة 116م٢.

إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 16 سهما، و4 حالات تعد على مساحة 2013م٢.

إزالة حالتي تعدي «متغيرات مكانية» غير قانونية، ومخالفة بناء.

وشدد محافظ الغربية على استمرار اعمال الموجه الـ 22 بكل شدة وحزم، والتعامل بالإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية وتفعيل كل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ؛ للحفاظ على حق الدولة والشعب.

ووجه بالالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.