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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في اجتماعه المسائي

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المحلة وكفر الزيات وقطور والسنطة |صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عقد الاجتماعات الدورية والجولات الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المحافظة، للوقوف على مستجدات الأعمال في كل المشروعات، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

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وعقد محافظ الغربية اجتماعا مع رؤساء مراكز ومدن حي اول وصان ومركز المحلة ، و كفر الزيات وقطور والسنطه ،مديري الإدارات المختصة بالديوان العام لمناقشة مستجدات الأعمال بمشروعات تلك المراكز ، مؤكد اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية بما يحقق مردودا إيجابيا لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة وهو ما ينعكس على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة الغربية.

محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بكورنيش المحلة الكبرى

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن، مؤكدا تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.

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