إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال| شاهد

حرصت الفنانة إيمان العاصي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت إيمان العاصي في الصور بإطلالة كاجوال مميزة، حيث ارتدت بنطلون ميلتون باللون الأسود مع توب بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معه جاكت جينز.

وتزينت إيمان العاصي ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأسود.

وأما من الناحية الجمالية، اعتمدت إيمان العاصي على خصلات شعرها القصير المنسدلة، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها.