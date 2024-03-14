ابنة أصالة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

شاركت شام ابنة الفنانة أصالة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت شام أبنة أصالة في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح مع بلوفر أسود ونسقت معهما بالطو طويل للغاية باللون الرمادي.

وانتعلت أصالة حذاء رياضيا باللون الأبيض، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البيج الغامق، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شام أبنة أصالة على تسريحة شعر الذيل حصان، ولم تستخدم مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها الطبيعي.

