عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ابنة أصالة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

أبنة أصالة
أبنة أصالة

شاركت شام ابنة الفنانة أصالة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

جوري بكر تبهر متابعيها بإطلالة شتوية|شاهد

txt

إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري بعد تصدرها التريند| شاهد

وظهرت شام أبنة أصالة في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح مع بلوفر أسود ونسقت معهما بالطو طويل للغاية باللون الرمادي.

وانتعلت أصالة حذاء رياضيا باللون الأبيض، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البيج الغامق، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شام أبنة أصالة على تسريحة شعر الذيل حصان، ولم تستخدم مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها الطبيعي.
 

أبنة أصالة 
أصالة شام أبنة الفنانة أصالة شام ابنة اصالة ابنه أصالة أخبار شام الذهبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للمرة الثانية| تعديل جديد بموعد امتحانات النقل والإعدادية بسبب أعياد المسيحيين.. تفاصيل

بعد قرار البنك المركزي.. رئيس الوزراء يعلن بشرى سارة بشأن الدولار

شرب منه كثيرًا فتوقف قلبه| حكاية مشروب أدمنه المصريون وأفجع اللاعب أحمد رفعت

الحياة مستحيلة.. الرئيس السيسي يحذر مجددا من عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

شيكابالا في ورطة بسبب اتفاق غير مكتمل مع أمير سعودي |تفاصيل

كرواتيا أول المُرحبين.. لماذا تم نقل بطولة الإمارات الودية للمنتخبات إلى مصر؟

أول تحرك من الأهلي بشأن عدم احتساب ركلة جزاء بمباراة البنك الأهلي

كانوا بيستخبوا في السجادة والكرسي| تفاصيل محاكمة المتهمين بقضية رشوة الجمارك

موضوعات متعلقة

جوري بكر تبهر متابعيها بإطلالة شتوية|شاهد

إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري بعد تصدرها التريند| شاهد

ناشط أمريكي يثير الجدل بعد اعتناقه الإسلام مع زوجته| تفاصيل غير متوقعة

بعد نقله المستشفى| معلومات عن إصابة عمرو الليثي

نشرة المرأة والصحة.. معلومات عن إصابة أحمد رفعت بعد نقله للعناية المركزة.. فوائد تناول الفول بالطماطم على مائدة سحور رمضان

نسرين طافش تستعرض أناقتها بالزي الفلسطيني.. شاهد

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

طريقة عمل كيكة المقدار الواحد| بمذاق لا يقاوم

ترشيحاتنا

فصائل عراقيّة تعلن استهداف قاعدة "بلماخيم" الإسرائيلية بالطيران المسيّر

نقيب المحامين يلتقي محامي جنوب الشرقية.. ويكشف ما تحقق داخل النقابة

صحيفة: إسرائيل قدمت عرضاً لعشائر غزة لإدارة القطاع بمعزل عن حماس

فلسطين في قلب وعقل كل مصري .. القاهرة تتحرك في كل الاتجاهات لحل القضية

دعاية كبيرة لمصر|إيهاب الكومي: محدش ضحك على اتحاد الكرة في دورة الإمارات.. فيديو

أمير عزمي: أتمنى اعتماد جوميز على هذه الطريقة.. وفترة التوقف هي الأفضل للزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة أصالة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال| شاهد

بتتحول سرير وطيارة.. شاهد أغرب السيارات الصينية

أيهما أفضل من حيث السعر والتصميم..مقارنة حواسيب ماك بوك آير الجديدة وطراز “Pro

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ