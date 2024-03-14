عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو المجلس الثوري لحركة فتح: إسرائيل كيان وظيفي يخدم الإدارة الأمريكية

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قال محمد اللحام، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن التصريح الواضح والصريح من الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه رغم ما قيل من خلافات مع إسرائيل أعلن عدم إمكانية وقف الإمداد بالتسليح الأمريكي للجيش الإسرائيلي.

وأضاف "اللحام"، خلال مداخلة ببرنامج" ملف اليوم "، المذاع على قناة" القاهرة الإخبارية "، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أن جزءا كبيرا أصبح يدرك أكثر من أي وقت مضى بأن إسرائيل هي كيان وظيفي يخدم الإدارة الأمريكية والنظم السياسية الغربية، وبالتالي ليس أكثر من وكيل وشركة تنفذ ما تريده الإدارات الأمريكية بما يخدم مصالحها بالمنطقة.

وأشار إلى أن أي خلاف هو خلاف تكتيكي لا يمكن أن يرتقي لمرحلة استراتيجية مثل قطع الإمداد بالسلاح لاعتبار بأن الثلاث دوائر التي كانت تشكل خطرا وفق الخارطة الحربية لمنظومة الاحتلال الإسرائيلي أولا المقاومة الفلسطينية، ثانيا حزب الله، ثالثا إيران.

وتابع:" فإذا كان هذا التدرج بالقوة الأضعف نظريا وهي المقاومة الفلسطينية التي اقتصرت على فصيل معين دون انضمام كل الفصائل بكل قوتها ومع ذلك 5 أشهر لم تستطع هذه المنظومة وهذا الكيان بما يسمى بالجيش الذي لا يقهر أم يحقق النصر الذي يريد.

محمد اللحام حركة فتح جو بايدن إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للمرة الثانية| تعديل جديد بموعد امتحانات النقل والإعدادية بسبب أعياد المسيحيين.. تفاصيل

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

بعد قرار البنك المركزي.. رئيس الوزراء يعلن بشرى سارة بشأن الدولار

شيكابالا في ورطة بسبب اتفاق غير مكتمل مع أمير سعودي |تفاصيل

أول تحرك من الأهلي بشأن عدم احتساب ركلة جزاء بمباراة البنك الأهلي

كرواتيا أول المُرحبين.. لماذا تم نقل بطولة الإمارات الودية للمنتخبات إلى مصر؟

الحياة مستحيلة.. الرئيس السيسي يحذر مجددا من عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

متجوزة مرتين ومكنتش أعرف | بوسي في ورطة بسبب طليقها

ترشيحاتنا

موبايل جديد من موتورولا ينافس سامسونج..وبسعر أقل

رئيس الحكومة اللبنانية يطلق مخططًا فرنسيًا لإعادة إعمار مرفأ بيروت

عضو المجلس الثوري لحركة فتح: إسرائيل كيان وظيفي يخدم الإدارة الأمريكية

عقب خسارة البنك| الأهلي يواصل تدريباته بالتتش

بوروسيا دورتموند يتأهل إلى ربع نهائي أبطال أوروبا بالفوز على أيندهوفن

المتحدة تنجح في تنظيم الدورة الودية لمنتخبات مصر وكرواتيا ونيوزيلندا وتونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي المستفيد الأول.. 3 فوائد لـ منتخب مصر بعد نقل الدورة الودية للقاهرة

عروض رمضان السعودية | كيف تحصل على سيارة بكل سهولة؟

كرواتيا أول المُرحبين.. لماذا تم نقل بطولة الإمارات الودية للمنتخبات إلى مصر؟

على خطى والده.. ابن هاني الناظر يفاجئ متابعي الراحل بهذا القرار

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ