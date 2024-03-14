الصيام مفيد.. أستاذ أمراض قلب يقدم نصائح هامة للمرضى في رمضان

أكد الدكتور عمرو الحديدي، أستاذ أمراض القلب، الصيام مفيد لمرضى القلب، لأنه يعمل على تنظيم الدورة الدموية بشكل ممتاز، ويعطي فرصة للقلب بألا يكون هناك مجهود عليه نتيجة الطعام في الأيام العادية.

وقال عمرو الحديدي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أنه لا بد من ضرورة الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوى على الدهون، لأنها تسبب حملا على القلب، مؤكدا أن الإفطار والسحور بشكل صحي يعمل على تقليل المجهود على القلب.

وتابع أستاذ أمراض القلب، أنه لا بد عند بداية الإفطار، أن يقوم مريض القلب بتناول عدد من التمور، وبعددها بفترة قليلة يتم تناول الإفطار، وخاصة المنتجات الصحية التي لا تسبب ارتفاع ضغط الدم.