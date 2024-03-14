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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يُنهي اتفاقه مع شركة بوما العالمية لتوريد كافة المستلزمات الرياضية للنادي

كامل ابوعلى رئيس
كامل ابوعلى رئيس النادى المصرى

أنهى كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري خلال تواجده بألمانيا حاليا في رحلة عمل، اتفاقا مع مسئولي شركة بوما العالمية لتوريد كافة المستلزمات الرياضية ليس للفريق الأول للكرة بالنادي فحسب بل لجميع فرق النادي وذلك خلال الموسم المقبل 2025/2024.


من جهته أعرب رئيس النادى المصري عن سعادته الغامرة بتوقيع مثل هذا الاتفاق مع شركة بوما التي تعد إحدى كبريات الشركات العالمية في مجال المستلزمات الرياضية إن لم تكن أكبرها بالفعل

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وأشار رئيس النادى المصري أن كلا الطرفين كان لديهما الحرص الكامل على اتمام هذا الاتفاق فشركة بوما العالمية تدرك تماما الشعبية الكبيرة لفريق المصري أحد أعرق الأندية المصرية ، والأمر ذاته بالنسبة للنادي المصري الذي يدرك تماما مدى النقلة النوعية التي يحدثها تعاقده مع شركة بوما العالمية والذي يكون بادرة لتعاقدات أخرى مماثلة تضيف كثيرا من القيمة التسويقية لفريق المصري.

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