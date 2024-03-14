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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: إجراءات صارمة اتخذتها الدولة لمنع انتشار ظاهرة التعدى على أراضيها

محافظ بورسعيد : إزالة
محافظ بورسعيد : إزالة ٦٥ فدان مزارع سمكية مخالفة فى النورس

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عن استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة ، حيث شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بحي الجنوب حملة مكبرة ، أسفرت عن إزالة ٦٥ فدان مزارع سمكية مخالفة فى النورس وام خلف البحرية جنوب بورسعيد

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جاء ذلك بقيادة اللواء إبراهيم حامد مساعد مدير أمن بورسعيد، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب، والإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ومديرة الزراعة، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والإدارة العامة لصرف بورسعيد.

محافظ بورسعيد : إزالة ٦٥ فدان مزارع سمكية مخالفة فى النورس وام خلف البحرية

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وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية. وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا إلى أنه ستستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

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