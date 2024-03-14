محافظ بورسعيد: إجراءات صارمة اتخذتها الدولة لمنع انتشار ظاهرة التعدى على أراضيها

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عن استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة ، حيث شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بحي الجنوب حملة مكبرة ، أسفرت عن إزالة ٦٥ فدان مزارع سمكية مخالفة فى النورس وام خلف البحرية جنوب بورسعيد

جاء ذلك بقيادة اللواء إبراهيم حامد مساعد مدير أمن بورسعيد، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب، والإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ومديرة الزراعة، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والإدارة العامة لصرف بورسعيد.

محافظ بورسعيد : إزالة ٦٥ فدان مزارع سمكية مخالفة فى النورس وام خلف البحرية 1000276741 1000276740 1000276739 1000276738 1000276737 1000276736 1000276735 1000276734 1000276742

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية. وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا إلى أنه ستستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.