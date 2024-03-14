لانش بوكس الحلقة 3 .. مهمة سرقة جديدة لعصابة الأمهات في بورسعيد

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل لانش بوكس، استمرار عصابة النساء في عمليات السرقة لمحاولة رد أموال السوبر ماركت إلى صاحبها الذي يهدد حياتهم.

تتمكن العصابة من رد معظم الأموال فيما عدى مبلغ صغير، وطلب في المقابل أن يذهبن إلى بورسعيد لنقل بضاعة غامضة خاصة به لسد الدين.

تحاول العصابة التخلص من عمرو رمزي وصوروه عاريا، وطلبوا منه الصمت مقابل عدم تسريب صوره عبر الانترنت، ويوافق على طلباتهم.

ولكنه يراقبهم ويصورهم وهم يسرقون سيارة من معرض عربيات زوج غادة عادل للقيام بالمهمة بها.

مسلسل "لانش بوكس" سيناريو وحوار عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج S Productions (سالي والي). ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع، وغيرهم.

"لانش بوكس" هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحًا وانتشاراً حول العالم.

والعمل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.