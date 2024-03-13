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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لانش بوكس الحلقة 2.. أزمة تهدد عصابة غادة عادل وجميلة عوض

لانش بوكس
لانش بوكس

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل لانش بوكس، وقوع غادة عادل وعصابتها في أزمة بعد كشف هويتهن في عملية السرقة التي قمن بها الحلقة الماضية في السوبر ماركت. 

 

اتضح أن العصابة سرقت ملايين الجنيهات وأنفقت كل واحدة منهم جزءا منها لحل مشكلاتها، ليتضح أن هذه أموال تشكيل عصابي يرأسه مغني الراب شاهين، الذي يهددهم حاليا برد الأموال مع الفوائد أو القتل. 

 

في الوقت نفسه يحاول عمرو رمزي الاعتداء على جميلة عوض وكشف سرها، ولكن غادة عادل أنقذتها واختطفوه داخل منزل مهجور حتى لا يبلغ عنهم. 

 

حاولت جميلة عوض استلاف باقي الأموال من طليقها الذي رفض بشدة وهددها برفع قضية الحضانة لضم ابنهما كريم في منزله مع زوجته الثانية. 

 

مسلسل "لانش بوكس" سيناريو وحوار عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج S Productions (سالي والي). ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع، وغيرهم.

 

"لانش بوكس" هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحًا وانتشاراً حول العالم.

 

والعمل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.

لانش بوكس جميلة عوض جريمة سرقة هشام الرشيدي علي السبع غادة عادل

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