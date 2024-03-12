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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لانش بوكس الحلقة الأولى.. انهيار غادة عادل بعد خيانة زوجها وتشكل عصابة للسرقة

لانش بوكس
لانش بوكس

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل لانش بوكس، انهيار غادة عادل بعد علمها بخيانة زوجها “أحمد وفيق”، وشكلت عصابة نسائية لسرقة سوبر ماركت. 

 

استعرضت الحلقة قصة ثلاث نساء مربيات، تعاني كل واحدة من أزمة مختلفة، غادة عادل يخونها زوجها ويصرف أموالهم على النساء وتحتاج لأموال لسداد أقسام منزلها. 

 

جميلة عوض حاضنة لطفل، وغير قادرة على التكفل بمصاريفه وتحتاج إلى أموال عديدة لنقله لمدرسة جيدة ومواجهة طليقها في المحاكم حتى لا يحصل على الحضانة منها.

 

أما فدوى عابد فهي أم لطفلة مريضة وتحتاج إلى علاج باهظ الثمن حتى تتمكن من الحفاظ على حياتها، وألا تفقدها بسبب نقص المادة. 

 

تتفق الأمهات الثلاث على سرقة السوبر ماركت الذي تعمل به جميلة عوض للحصول على مبلغ 850 ألف جنيه، ولكن بعد العملية تكتشفن أن المبلغ أكبر بكثير. 

 

مسلسل "لانش بوكس" سيناريو وحوار عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج S Productions (سالي والي). ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع، وغيرهم.

 

"لانش بوكس" هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحًا وانتشاراً حول العالم.

 

والعمل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.

 

لانش بوكس اجتماعي كوميدي هشام الرشيدي صدقي صخر غادة عادل

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