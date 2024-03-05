مسلسلات رمضان 2024.. بيري تغني "عفاريت" لتتر مسلسل "لانش بوكس"

سجلت الفنانة بيري أغنية "عفاريت" لتكون أغنية تتر مسلسل "لانش بوكس"، المقرر عرضه عبر عدد من القنوات في موسم رمضان 2024.

وتعد أشهر أعمال بيري هي فيديو كليب أغنية "مملكة" بالتعاون مع صديقها أبيوسف، ونجحت الأغنية في تصدر التريند فور عرضها، وتخطت حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، وبيري هي ابنة الفنان الراحل عمر الحريري والفنانة المغربية رشيدة رحومني، ورغم كونها من عائلة فنية، إلا أنها رفضت أن تدخل إلى عالم التمثيل، وفضلت غناء الراب.

مسلسل "لانش بوكس" سيناريو وحوار عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج S Productions (سالي والي). ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع، وغيرهم.

"لانش بوكس" هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحًا وانتشاراً حول العالم.

والعمل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.