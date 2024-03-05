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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل عرضها.. تعرف على أحداث الحلقة قبل الأخيرة من "حدوتة منسية"

صدى البلد

طرحت منصة watch it الحلقة 29 من مسلسل حدوتة منسية، وذلك قبل عرضها على شاشة التليفزيون بـ 24 ساعة حيث شهدت الحلقة العديد من الأحداث. 

وتم إلقاء القبض على عمر “ محمد علي رزق”  داخل الأحداث الدرامية بتهمة تجارة الأعضاء بعدما ورطه شقيقه وخيرت . 

فيما توفي نجل عمر “ محمد علي رزق ” بعد أن تعرض إلي ارتفاع شديد في درجة الحرارة ، بينما دخلت دهب “ عبير صبري ” في مشاجرة حادة مع زوجها “ هشام إسماعيل ” الذي قرر تسليم نفسه إلي الشرطة . 

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أبطال مسلسل حدوتة منسية 

وتلعب سوسن بدر دور سعاد، بينما يجسد أحمد فهيم  دور خيرت طاحون، ومحمد علي رزق دور دكتور عمر، وعبير صبري دور دهب زوجة الابن الأكبر، وهشام إسماعيل دور هاشم الابن الأكبر، ومحمود حجازي دور نوح، وطارق صبري، ونانسي صلاح، ومحمود حافظ، وحسن عبد الله، وأمير صلاح الدين، وريم سامي، وأحمد صيام، ودعاء حكم، ومحمد عزمى.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد محيي الدين.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الاجتماعية مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها والخيانة وتأجير الأرحام.

مسلسل حدوتة منسية مسلسلات رمضان 2024 محمود حمدان حدوتة منسية طارق صبري محمد علي رزق

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