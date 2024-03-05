مسلسلات رمضان 2024.. عرض "الفجيرة" على قناة الشارقة

تعاقدت قناة الشارقة الفضائية علي عرض مسلسل “ المعلم ” من بطولة مصطفي شعبان ، لعرضه علي شاشتها خلال شهر رمضان القادم .

العمل من بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد فؤاد سليم، وانتصار وسلوي خطاب ومن إخراج مرقص عادل، ومن تأليف محمد الشواف، ومن المفترض أن يعرض المسلسل في رمضان 2024.

تعاقدت قناة الشارقة الفضائية علي عرض مسلسل “ المعلم ” من بطولة مصطفي شعبان ، لعرضه علي شاشتها خلال شهر رمضان القادم . وتدور احداث مسلسل المعلم في اطار اجتماعي داخل سوق السمك ، حول شخص يتعرض الي حرب شديدة من قبل اشخاص مما يخلص العديد من الاحداث الدرامية .

من ناحية أخرى، قدم مصطفى شعبان فى رمضان الماضي مسلسل "بابا المجال"، وشارك فى بطولته نسرين أمين، وسهر الصايغ، وباسم سمرة، وسوسن بدر،، وجومانا مراد، ورياض الخولى، ومحمد نجاتى، ومحمود حافظ، وفرح يوسف، وسما إبراهيم، وعارفة عبد الرسول، ومحمد رضوان، وأحمد كشك، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبي.