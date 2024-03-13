تعليم بورسعيد: ملتزمون بتطبيق نظام البابل شيت والتصحيح المميكن بالمرحلة الإعدادية

أكد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد أن تعليم بورسعيد ملتزم بمواصفات ورقة الامتحان بنظام البابل شيت أثناء وضع الأسئلة، نظرا لأن محافظة بورسعيد تتميز بتطبيق نظام البابل شيت والتصحيح المميكن على كل صفوف المرحلة الإعدادية.

وأشار وكيل تعليم بورسعيد" إلى أنه على التوجيه المختص بوضع الامتحانات مراجعة النص الامتحاني بدقة وعناية.

وشدد وكيل تعليم بورسعيد على مطابقة الامتحان للمنهج الدراسي ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب والبُعد عن الأسئلة الجدلية التى تحتمل أكثر من إجابة، اعلاءً لمصلحة الطلاب.

وكيل تعليم بورسعيد يجتمع بالتواجيه الفنية 1000276312 1000276309 1000276318 1000276315

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل تعليم بورسعيد مع قيادات التعليم والتواجيه الفنية بحضور محمود بدوي مدير عام التعليم العام والحسيني راغب مدير إدارة التوجيه الفني وموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل للمرحلة الإعدادية.