تطبيق مصري بالخارج.. تفاصيل أول منصة للخدمات القنصلية للمصريين

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، إطلاق التشغيل التجريبي لتطبيق «مصري بالخارج»، الذي يستهدف تطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المصريين المقيمين خارج البلاد، من خلال إتاحة إجراء المعاملات ومتابعة مراحل إنجازها عبر الهواتف الذكية.

ويأتي إطلاق تطبيق «مصري بالخارج» في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج، بما يساعد على تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات القنصلية.

ما هو تطبيق «مصري بالخارج»؟

تطبيق «مصري بالخارج» منصة إلكترونية تفاعلية للخدمات القنصلية، أطلقتها وزارة الخارجية بهدف تسهيل وصول المصريين المقيمين خارج البلاد إلى الخدمات التي تقدمها البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية.

وتتيح المنصة للمواطنين إجراء المعاملات القنصلية ومتابعة مختلف مراحل إنجازها، حتى استكمال الإجراءات المطلوبة، بما يوفر وسيلة رقمية لمتابعة الطلبات دون الاعتماد على الطرق التقليدية وحدها.

وتستهدف المنصة تطوير تجربة المواطنين في التعامل مع البعثات المصرية بالخارج، من خلال توظيف التقنيات الرقمية في تقديم الخدمات ومتابعتها، مع التوسع في الخدمات المتاحة عبر التطبيق خلال المراحل المقبلة.

17 بعثة مصرية ضمن التشغيل التجريبي

أوضحت وزارة الخارجية أن التشغيل التجريبي لتطبيق «مصري بالخارج» يشمل حاليًا 17 بعثة دبلوماسية وقنصلية مصرية في عدد من الدول، تمهيدًا للتوسع التدريجي في إتاحته ليشمل المزيد من البعثات خلال الفترة المقبلة.

وتضم قائمة البعثات المشاركة في المرحلة التجريبية مواقع في أوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا، بما يتيح اختبار المنصة في نطاق جغرافي متنوع قبل التوسع في استخدامها.

وتشمل البعثات الـ17 القنصليات والسفارات المصرية في المدن التالية:

- براغ.

- هيوستن.

- الرباط.

- هامبورج.

- المنامة.

- برلين.

- الدوحة.

- بريتوريا.

- لوس أنجلوس.

- فرانكفورت.

- روما.

- أبوظبي.

- شيكاغو.

- مارسيليا.

- بروكسل.

- سيدني.

- ملبورن.

ومن المقرر أن تتوسع وزارة الخارجية تدريجيًا في نطاق تشغيل التطبيق، بما يشمل المزيد من البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية، وفقًا لخطة تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين في الخارج.

كيف يستفيد المصريون بالخارج من التطبيق؟

يتيح تطبيق «مصري بالخارج» للمواطنين إجراء المعاملات القنصلية ومتابعة مراحل إنجازها، وهو ما يساعد على معرفة تطورات الطلبات والإجراءات المرتبطة بها عبر المنصة الإلكترونية.

وتستهدف هذه الآلية تبسيط رحلة الحصول على الخدمة القنصلية، من خلال توفير وسيلة رقمية لمتابعة الإجراءات، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.

ومن المهم التمييز بين إطلاق التشغيل التجريبي للمنصة وبين الإتاحة الكاملة لجميع الخدمات القنصلية؛ إذ أوضحت الوزارة أن التطبيق سيشهد خلال المرحلة المقبلة إضافة المزيد من الخدمات، بالتوازي مع التوسع في عدد البعثات التي يشملها.

الذكاء الاصطناعي ضمن خطة تطوير الخدمات القنصلية

يتضمن تطوير تطبيق «مصري بالخارج» خطة لإضافة مساعد ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف الرد على استفسارات المواطنين وتقديم المعلومات والإرشادات المتعلقة بالخدمات والإجراءات القنصلية.

ومن المنتظر أن يساعد المساعد الذكي المستخدمين على الوصول إلى المعلومات المرتبطة بالخدمات المتاحة، وفهم الإجراءات المطلوبة، بما يدعم توجه الوزارة نحو الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين التواصل مع المواطنين.

ويأتي إدخال هذه التقنيات ضمن توجه أوسع لتطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، مع أهمية إتاحة معلومات واضحة ومحدثة تساعد المستخدم على معرفة الإجراءات الصحيحة قبل التقدم بطلب الخدمة.

طريقة تحميل تطبيق «مصري بالخارج»

أعلنت وزارة الخارجية إتاحة تطبيق «مصري بالخارج» للتحميل على الهواتف الذكية من خلال متجري «App Store» و«Google Play».

ويستطيع المواطنون البحث عن التطبيق عبر المتجر المتوافق مع نظام تشغيل هواتفهم، مع ضرورة التأكد من اختيار التطبيق الرسمي التابع لوزارة الخارجية المصرية.

وبما أن التشغيل التجريبي يقتصر حاليًا على 17 بعثة دبلوماسية وقنصلية، فمن المهم التحقق من أن البعثة التي يتعامل معها المواطن مدرجة ضمن المرحلة الحالية، إذ إن الوزارة أعلنت عن التوسع التدريجي في إتاحة التطبيق خلال الفترة المقبلة.

التوسع الرقمي لخدمة المصريين بالخارج

يمثل إطلاق تطبيق «مصري بالخارج» خطوة في مسار تطوير الخدمات القنصلية من خلال الوسائل الإلكترونية، خصوصًا فيما يتعلق بتسهيل متابعة المعاملات وتحسين وصول المواطنين إلى المعلومات المتعلقة بها.

وتعتمد الاستفادة من المنصة على توسيع نطاق الخدمات التي توفرها، وزيادة عدد البعثات المشاركة، إلى جانب تطوير أدوات الدعم والإرشاد الرقمي، ومن بينها المساعد الذكي المزمع إضافته.

ومع استمرار التشغيل التجريبي، تستهدف وزارة الخارجية التوسع تدريجيًا في إتاحة التطبيق أمام المصريين بالخارج، في إطار جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات القنصلية ومتابعة إجراءاتها.