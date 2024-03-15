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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

منصة يوتيوب تقدم ميزة لأجهزة التلفاز الذكية ..فما القصة ؟

صدى البلد

أعلنت منصة مشاركة مقاطع الفيديو “يوتيوب” عن تصميمًا جديدًا لتطبيقها وذلك في أجهزة التلفاز الذكية بهدف القيام بتحسين تفاعل المستخدمين مع كافة أنواع المحتوى داخل المنصة، والاطلاع  في الوقت نفسه على أية معلومات إضافية على  بطريقة أسرع وأسهل وذلك  عند مشاهدة مقاطع الفيديو.

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ووفقا لموقع "theverge " قالت منصة يوتيوب إنها ستقوم بطرح الواجهة الجديدة لتطبيقها وذلك في أجهزة التلفاز خلال الأسابيع القليلة القادمة مؤكدة أنها ستسمح تلك الواجهة لكافة المستخدمين بمحاولة تقليل حجم مشغل الفيديو، مما قد يوفر مساحة على جانب الشاشة وذلك للاطلاع على معلومات إضافية مثل وصف الفيديو وبعض التعليقات والمنتجات وغيرها.

وأشارت  “يوتيوب” إلى أن الهدف من التصميم الجديد  تفادي التشتيت  وذلك عبر التلفاز، و يمكن أن تظهر المعلومات على الشاشة  وذلك دون أن القيام بحجب المحتوى الذي يشاهده المستخدم.

وأضافت “يوتيوب” أنها قد قامت بمحاولة تبسيط التفاعلات داخل التطبيق وذلك من أجل أجهزة التحكم عن بعد “الريموت كنترول”، وذلك لتسهيل التحكم في التطبيق، ومحاولة الوصول إلى الخيارات المختلفة في الواجهة بطريقة أسهل 

ومن المقرر في الوقت نفسه أن يحصل التطبيق خلال الأيام المقبلة  أيضا على ميزة إضافية  تساعد المستخدمين على تقليص مساحة الفيديو وذلك لرؤية معلومات محدثة مثل إحصائيات كلا من الفريق واللاعبين ونتائج الدوري وذلك على جانب الشاشة  وذلك في الوقت الفعلي، ودون القيام بحجب الفيديو نفسه.

أجهزة التلفاز الذكية مشغل الفيديو يوتيوب منصة يوتيوب التلفاز

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