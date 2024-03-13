بسعر خيالي وإمكانيات مميزة .. إليك هاتف Tecno Pova 6

تم الإعلان عن هاتف Tecno Pova 6 Pro وذلك قبل أسبوعين وعن إمكانياته المميزه وإحتوائه على معالج Dimensity 6080 وشاشة AMOLED وذلك بحجم 6.78 بوصة ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز وببطارية بسعة 6000 مللي أمبير وذلك مع شحن سريع بقوة 70 واط.

إلا أنه في المقابل وفقا لموقع “digitaltrends ”قد ظهر الآن الإصدار القياسي للهاتف وذلك على منصة" Google Play Console" وعلى ما يبدو، سيكون هاتف Tecno Pova 6 والذي يحمل رقم الطراز LI7 هاتفًا يعمل بتقنية 4G فقط بينما في المقابل سيحصل إصدار Pro على اتصال 5G.

وذلك بالاضافة إلى شريحة “MT6789/CD”، والتي تتوافق مع “Helio G99”، و ذلك بذاكرة 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وذلك بشكل قياسي.

على الرغم من أنه من الواضح أنه سيكون هناك إصدار وذلك بسعة 12 جيجابايت أيضًا فستصل سعة التخزين إلى حوالي 256 جيجابايت.

أما سعر الجهاز فمن المتوقع أن يبلغ حوالي 210 دولارات.