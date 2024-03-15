بسعر مغري .. قرب إطلاق معالج سنابدراجون 8s للهواتف الذكية

كشفت شركة كوالكوم عن قرب إطلاق معالج سنابدراجون 8s من الجيل الثالث، وذلك في 18 من مارس الجاري لتوسيع سلسلة معالجات الهواتف الذكية.

وفقا لموقع “ laptopmag ”، فمن المفترض أن يأتي معالج سنابدراجون 8s بأداء أدنى من معالج سنابدراجون 8 من الجيل الثالث، لذا يعد من المتوقع أن يأتي بسعر منخفض فيعد هذا الإصدار عبارة عن نسخة منخفضة الإمكانيات من إصدار 8.

وأكدت التسريبات السابقة أن معالج سنابدراجون 8s سيكون أبطأ ، إذ يحتوي على نواة رئيسية واحدة من نوع Cortex-X4 والتي تعمل بتردد قد يصل إلى 3.01 جيجاهرتز، وأربع نويات آخرى تعمل بتردد قد يصل إلى 2.61 جيجاهرتز، وذلك بجانب ثلاث نويات Cortex-A520 أهرى تعمل بتردد قد يصل إلى 1.84 جيجاهرتز.

على الجانب الآخر من المقرر أن يعتمد معالج سنابدراجون 8s على وحدة معالجة الرسوم" Adreno 735 "،

ومن المتوقع أيضا أن يوفر معالج سنابدراجون 8s من الجيل الثالث خيارًا مقبولًا من ناحية سعره، فوفقا للتسريبات التسريبات أيضًا من المقرر أن تنتهج شركة كوالكوم الخطة نفسها وذلك مع معالج سنابدراجون 8 من الجيل الرابع،فقد يتوقع أن يأتي هذا الإصدار بسعر مرتفع، وهذا قد يعني إحتمالية لرؤية إصدار معالج سنابدراجون 8s من الجيل الرابع بسعر منخفض.