أخبار التكنولوجيا|موبايل جبار من أوبو يكتسح هواوي وآيفون في تصنيف جديد.. شاومي تطلق أحدث هواتف Poco بقدرات تصويرية مميزة وسعر منافس

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت موتورولا Motorola، عن أحدث هواتف 5G ذات الأسعار المعقولة، ضمن سلسلة "Moto G"، والتي من بينها هاتف حصل على مواصفات ممتازة بالنسبة لسعره المنافس.

نشر خبراء DxOMark، وهي شركة قياس أداء تجارية مقرها في فرنسا، نتائج اختبارات جديدة لهاتف أوبو الرائد Find X7 Ultra، والتي أكدت على أنه الأفضل أداءً من حيث جودة الكاميرات.

لسنوات، كانت شركة شاومي الصينية، تشوق لخط Ultra ضمن فئة الهواتف الرائدة، لكونه أحد أقوي هواتف أندرويد التي تتمتع بنظام كاميرا لا مثيل له، تتمثل أحدث إصداراتها في هاتف Xiaomi 14 Ultra الذي تم إطلاقه حديثا، ويأتي وحش الكاميرا كمنافس لا يستهان به، يهدد سيطرة ملك هواتف أندرويد Galaxy S24 Ultra من سامسونج.

أطلقت شركة فيفو Vivo، رسميا هاتفها الذكي الجديد Vivo Y03، الذي يتميز بتصميم شبابي عصري و يأتي ضمن فئة الأسعار الاقتصادية بمواصفات منافسة وسعر رخيص.

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن نظام تشغيلها الجديد HyperOS، في أواخر شهر أكتوبر الماضي، والذي يحل محل MIUI ويهدف إلى توفير أداء أسرع وأوقات استجابة أسرع بنسبة تصل إلى 17% من واجهة المستخدم السابقة.

أطلقت العلامة التجارية بوكو Poco، التابعة لشركة شاومي Xiaomi الصينية، هاتفا ذكيا جديدا اليوم، الذي حصل على ميزات منافسة بالنسبة لسعره.

يحظي تطبيق الفيديو تيك توك TikTok، بشعبية كبيرة بين المستخدمين الصغار من الشباب حول العالم، ومع النمو السريع للتطبيق فقد واجه التطبيق الصيني العديد من قرارات الحظر في عدة دول، والآن، تعمل الولايات المتحدة على مشروع قانون قد يمنع الملايين من مواطنيها من الوصول إلى المنصة واستخدامها.