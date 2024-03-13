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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|موبايل جبار من أوبو يكتسح هواوي وآيفون في تصنيف جديد.. شاومي تطلق أحدث هواتف Poco بقدرات تصويرية مميزة وسعر منافس

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ينافس سامسونج.. موبايل 5G من موتورولا بمواصفات ممتازة وسعر رخيص

كشفت موتورولا Motorola، عن أحدث هواتف 5G ذات الأسعار المعقولة، ضمن سلسلة "Moto G"، والتي من بينها هاتف حصل على مواصفات ممتازة بالنسبة لسعره المنافس.

 

موبايل رائد قالب الدنيا.. Oppo تهزم هواوي وأبل في تصنيف جديد

نشر خبراء DxOMark، وهي شركة قياس أداء تجارية مقرها في فرنسا، نتائج اختبارات جديدة لهاتف أوبو الرائد Find X7 Ultra، والتي أكدت على أنه الأفضل أداءً من حيث جودة الكاميرات.

 

مقارنة العظماء.. شاومي 14 ألترا يتحدي عملاق سامسونج Galaxy S24 Ultra

لسنوات، كانت شركة شاومي الصينية، تشوق لخط Ultra ضمن فئة الهواتف الرائدة، لكونه أحد أقوي هواتف أندرويد التي تتمتع بنظام كاميرا لا مثيل له، تتمثل أحدث إصداراتها في هاتف Xiaomi 14 Ultra الذي تم إطلاقه حديثا، ويأتي وحش الكاميرا كمنافس لا يستهان به، يهدد سيطرة ملك هواتف أندرويد Galaxy S24 Ultra من سامسونج.

 

وداعا لغلاء الأسعار.. موبايل جديد من Vivo بسعر رخيص جدا

أطلقت شركة فيفو Vivo، رسميا هاتفها الذكي الجديد Vivo Y03، الذي يتميز بتصميم شبابي عصري و يأتي ضمن فئة الأسعار الاقتصادية بمواصفات منافسة وسعر رخيص.

 

بمزايا مذهلة.. أندرويد 14 يصل هواتف شاومي مع التحديث الجديد

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن نظام تشغيلها الجديد HyperOS، في أواخر شهر أكتوبر الماضي، والذي يحل محل MIUI ويهدف إلى توفير أداء أسرع وأوقات استجابة أسرع بنسبة تصل إلى 17% من واجهة المستخدم السابقة.

 

بكاميرا 108 ميجابكسل.. سعر وحش Poco الجديد من شاومي

أطلقت العلامة التجارية بوكو Poco، التابعة لشركة شاومي Xiaomi الصينية، هاتفا ذكيا جديدا اليوم، الذي حصل على ميزات منافسة بالنسبة لسعره.

 

الصين كلمة السر.. الولايات المتحدة لديها دوافع خفية وراء حظر تيك توك

يحظي تطبيق الفيديو تيك توك TikTok، بشعبية كبيرة بين المستخدمين الصغار من الشباب حول العالم، ومع النمو السريع للتطبيق فقد واجه التطبيق الصيني العديد من قرارات الحظر في عدة دول، والآن، تعمل الولايات المتحدة على مشروع قانون قد يمنع الملايين من مواطنيها من الوصول إلى المنصة واستخدامها.

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