وداعا لغلاء الأسعار.. موبايل جديد من Vivo بسعر رخيص جدا

أطلقت شركة فيفو Vivo، رسميا هاتفها الذكي الجديد Vivo Y03، الذي يتميز بتصميم شبابي عصري و يأتي ضمن فئة الأسعار الاقتصادية بمواصفات منافسة وسعر رخيص.

سعر ومواصفات فيفو Vivo Y03



وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف فيفو Vivo Y03، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، بدقة HD+، تبلغ 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، تحتوي اللوحة على نوتش على شكل قطرة ماء، وهي ميزة مشتركة بين الأجهزة ذات الميزانية المحدودة.

يعمل هاتف فيفو Vivo Y03، بمعالج ثماني النواة من نوع Helio G85، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يعمل بسلاسة مع ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4X بسعة 4 جيجابايت، مصحوبة بميزة ذاكرة الوصول العشوائي الموسعة من فيفو والتي تتيح توسيع ذاكرة الوصول العشوائي فعليا بمقدار 4 جيجابايت.

ويقترن الهاتف بمساحة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

Vivo Y03

ويحزم هاتف فيفو Vivo Y03، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، من خلال منفذ شحن من نوع USB-C، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch 14 التابعة لشركة فيفو، والمستندة إلى نظام التشغيل Android 14.

وبالنسبة للتصوير الفوتواغرفي، يتميز هاتف Vivo Y03، بكاميرا خلفية مزدوجة بكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة QVGA. يوجد فلاش LED بجانب إعداد الكاميرا، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي.

Vivo Y03

وتشمل الميزات الأخرى بهاتف فيفو Vivo Y03، شريحة اتصال SIM مزدوجة، يدعم شبكة 4G، وشبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق وBluetooth 5.0 ونظام تحديد المواقع العالمي GPS، تبلغ أبعاد الجهاز 163.78 × 75.73 × 8.39 مليميتر ويزن حوالي 185 جراما، ويتمتع الهاتف بتصنيف IP54 لمقاومة الغبار والرذاذ.

ويتوفر هاتف فيفو الجديد Vivo Y03، في لونين هما الأسود والأخضر، للبيع في إندونيسيا مقابل سعر يبدأ من 83 دولار (أي ما يعادل 4.046 جنيها مصريا)، للطراز الأساسي 4 جيجابايت + 64 جيجابايت.