موبايل رائد قالب الدنيا.. Oppo تهزم هواوي وأبل في تصنيف جديد

نشر خبراء DxOMark، وهي شركة قياس أداء تجارية مقرها في فرنسا، نتائج اختبارات جديدة لهاتف أوبو الرائد Find X7 Ultra، والتي أكدت على أنه الأفضل أداءً من حيث جودة الكاميرات.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، حصلت كاميرا هاتف أوبو الجديد Find X7 Ultra، على مجموع 157 نقطة في اختبار الكاميرا DxOMark، والذي يشمل تقييم جودة الصور الثابتة، والبورتريه، والفيديو، والتقريب، وغيرها من الجوانب.

هاتف أوبو Find X7 Ultra يحتل المركز الأول في تصنيفات DxOMark العالمية للكاميرات

يحتل نظام الكاميرا الفريد من نوعه المركز الأول في تصنيفات DxOMark العالمية للكاميرات، مما يضع هاتف أوبو Find X7 Ultra، بنفس المرتبة مع هاتف هواوي الرائد Huawei Mate 60 Pro+.

ولكن يتفوق هاتف أوبو Find X7 Ultra، على جميع المنافسين في معايير التصوير المختلفة، مثل البوكيه (85 نقطة)، والتكبير/التصغير المقرب (118 نقطة)، والضوضاء المرئية في وضع الفيديو (119 نقطة).

تصنيفات DxOMark العالمية للكاميرات

وفقا للمراجعين، تفوق هاتف Find X7 Ultra في التقاط الصور الشخصية أيضا، حيث يقدم ألوانا طبيعية وتفاصيل عالية في مختلف الظروف، ويأتي الهاتف الرائد مزودا بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تتميز بمستشعر كبير مقاس 1 بوصة، مما يوفر صورا ذات مظهر طبيعي مع ضوضاء منخفضة.

وبالإضافة إلى ذلك، توفر كاميرات أوبو Find X7 Ultra، قدرات التكبير والتصغير المزدوجة المنظار تفاصيل استثنائية من 3x إلى 6x وما بعده، وتظهر صور البوكيه في الوضع الرأسي عزلا دقيقا للهدف وألوانا نابضة بالحياة، وعلى الرغم من عدم استخدام تقنية HDR في الفيديو، إلا أنها تنتج مقاطع ممتازة مع تعرض دقيق ونطاق ديناميكي واسع.

ووجد المختبرون أنها مثالية لالتقاط الألوان الزاهية ودرجات ألوان البشرة الطبيعية، وتجميد الحركة بشكل فعال، وفي الإضاءة المنخفضة، يعمل نظام الكاميرا بشكل مثير للإعجاب مع كشف تفاصيل الظل والحد الأدنى من الضوضاء، مما يتوافق مع مستويات الضوضاء المنخفضة لجهاز iPhone 15 Pro Max في كل من الصور والفيديو.

جدير بالذكر إلى هذا الاختبار ليس الأول الذي يخضع له هاتف أوبو Find X7 Ultra، حيث حقق الهاتف الرائد نتائج مذهلة في اختبارات منصة AnTuTu، المتخصصة في قياس أداء وتقييم الهواتف الذكية.

واحتل هاتف أوبو Find X7 Ultra، المرتبة العاشرة ضمن قائمة أفضل 10 هواتف من حيث الأداءً وفقا لمعايير AnTuTu، فيما تصدر شقيقه الأصغر OPPO Find X7، صدارة قائمة الهواتف العشرة الأسرع أداء وإنتاجا حسب مؤشر AnTuTu، بفضل معالج ميدياتك الرائد Dimensity 9300، الذي يعد من أفضل معالجات أندرويد لعام 2024.