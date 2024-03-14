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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

"نرفزة ملعب"| السبب الحقيقي وراء غضب أكرم توفيق بعد تبديله بمباراة البنك الأهلي.. تفاصيل

أكرم توفيق
أكرم توفيق

في مباراة مثيرة ومليئة بالتشويق، تعرض الفريق الأول بالنادي الأهلي لهزيمة قاسية على يد منافسه البنك الأهلي، في الجولة الـ25 من بطولة دوري نايل . تعد هذه الهزيمة صدمة للفريق ولجماهيره المخلصة التي كانت تأمل في الفوز والتفوق على هذا الخصم.
 

الأهلى مارسيل كولر اكرم توفيق محمد هاني البنك الاهلي الخسارة

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