"نرفزة ملعب"| السبب الحقيقي وراء غضب أكرم توفيق بعد تبديله بمباراة البنك الأهلي.. تفاصيل

في مباراة مثيرة ومليئة بالتشويق، تعرض الفريق الأول بالنادي الأهلي لهزيمة قاسية على يد منافسه البنك الأهلي، في الجولة الـ25 من بطولة دوري نايل . تعد هذه الهزيمة صدمة للفريق ولجماهيره المخلصة التي كانت تأمل في الفوز والتفوق على هذا الخصم.

