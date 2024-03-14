في تطور مثير للجدل، قام الأمير السعودي عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، بمهاجمة محمود شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب تخلفه عن المشاركة في إحدى الدورات الرمضانية المقامة في المملكة العربية السعودية.
لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل
في تطور مثير للجدل، قام الأمير السعودي عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، بمهاجمة محمود شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب تخلفه عن المشاركة في إحدى الدورات الرمضانية المقامة في المملكة العربية السعودية.