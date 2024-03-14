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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

شيكابالا
شيكابالا

في تطور مثير للجدل، قام الأمير السعودي عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، بمهاجمة محمود شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب تخلفه عن المشاركة في إحدى الدورات الرمضانية المقامة في المملكة العربية السعودية.
 

الأمير السعودي شيكابالا الزمالك المملكة العربية السعودية الدورات الرمضانية

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