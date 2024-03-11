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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| رد فعل مفاجئ من شيكابالا والسعيد في غرفة الملابس

صور ارشيفية
صور ارشيفية

تتواصل الصدمات لنادي الزمالك بعد الخسارة المدوية في نهائي كأس مصر أمام الغريم التقليدي الأهلي على أرضية ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية. يسلط هذا التقرير الضوء على التطورات الأخيرة والتحديات التي تواجهها إدارة النادي الأبيض.
 

الزمالك كأس مصر المملكة العربية السعودية الأهلى الجماهير الاتحاد المصري لكرة القدم المستقبل

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