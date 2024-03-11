عقوبة صارمة تهدد الزمالك| رد فعل مفاجئ من شيكابالا والسعيد في غرفة الملابس

تتواصل الصدمات لنادي الزمالك بعد الخسارة المدوية في نهائي كأس مصر أمام الغريم التقليدي الأهلي على أرضية ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية. يسلط هذا التقرير الضوء على التطورات الأخيرة والتحديات التي تواجهها إدارة النادي الأبيض.

