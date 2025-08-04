قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على أنغام تسلم الأيادي.. وزراء مصر ينتخبون مرشحي الشيوخ | شاهد
وزير الطيران: المشاركة في التصويت بمجلس الشيوخ واجب وطني
أعلام مصر ترفرف في الهرم.. شباب مدرسة هشام شتا يشعلون انطلاقة الشيوخ
من مركز السيطرة بالعاصمة الإدارية.. وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ
وزيرة البيئة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة مدينتي للغات
بالصور .. رئيس النيابة الإدارية يدلي بصوته في الانتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات الشيوخ.. بالرصد والمتابعة ما حدث في أول 5 ساعات من التصويت
البيئة تعتزم تشجيع مصانع الأسمنت على التوجه للوقود البديل
الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد على ضرورة وضع لوحات إرشادية بجميع اللجان
محافظ الجيزة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ
وزير الصحة يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025
محمد أبو العينين: المشاركة بانتخابات الشيوخ واجب وطني وثقتي كاملة في وعي المصريين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتخابات الشيوخ.. بالرصد والمتابعة ما حدث في أول 5 ساعات من التصويت

أعمال الرصد والمتابعة من فرق مجلس الشباب المصري
أعمال الرصد والمتابعة من فرق مجلس الشباب المصري
الديب أبوعلي

أعلن مجلس الشباب المصري عن بدء أعمال متابعة تصويت المواطنين في الداخل خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2025، من خلال غرفة عمليات مركزية بمقره الرئيسي بالقاهرة، وغرف عمليات فرعية منتشرة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى فرق متابعة ميدانية وفِرق للرصد الإلكتروني، بمشاركة نحو 5000 متابع متطوع من مختلف أنحاء الجمهورية.

ويأتي هذا الجهد في إطار حرص المجلس على دعم شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، ورصد مجرياتها وفقًا للمعايير الوطنية والدولية، وبما يعكس دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الرقابة المجتمعية التطوعية. وتعتمد منظومة المتابعة على نظام إلكتروني متكامل يربط الفرق الميدانية بغرف العمليات لتلقي التقارير اللحظية، إلى جانب استقبال الشكاوى الواردة من الناخبين والمتابعين، والتعامل معها بشكل منهجي وموضوعي.

وخلال الساعات الأولى من انطلاق التصويت، رصد المتابعون التابعون للمجلس عددًا من الملاحظات الفنية التي تم توثيقها ضمن تقارير المتابعة، والتي جاءت على النحو التالي:

  • تسجيل بعض التحركات الدعائية المحدودة لأحد الأحزاب في حي المعادي بمحافظة القاهرة، وهو ما يُعد اجتهادًا من بعض المؤيدين، لا يتماشى مع قواعد الصمت الانتخابي المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
  • تأخر بسيط في فتح اللجنة (113) بمدرسة توشكى غرب في مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، بالإضافة لعدد من اللجان بمحافظة جنوب سيناء مثل مدرسة رفاعة الطهطاوي وعدد من اللجان بمحافظة مطروح لأسباب تنظيمية، وقد تم فتح اللجان لاحقًا واستئناف عملية التصويت بسلاسة.
  • استمرار بعض اللافتات الانتخابية في أماكن متفرقة بعد بدء التصويت، ويُفترض أن تُرفع وفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، ما قد يشير إلى الحاجة لتنسيق أكبر بين الجهات المحلية المعنية.
  • وجود سرادقات إرشادية أقامتها بعض الأحزاب خارج بعض اللجان بهدف مساعدة الناخبين في التعرف على أرقامهم بالكشوف، وهو نشاط قد يُفسر بأنه يحمل طابعًا دعائيًا بشكل غير مباشر .

وفي المقابل، نوّه متابعو المجلس بما لمسوه من تعاون كبير داخل اللجان الانتخابية، لا سيما من القضاة المشرفين على اللجان، والذين حرصوا على الالتزام الدقيق بالتعليمات التنظيمية، مما ساهم في ضمان أجواء انتخابية منظمة وهادئة في عدد كبير من المقار الانتخابية.

من جانبه، صرّح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري والمشرف العام على مرصد المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات، قائلاً: "مشاركة هذا العدد الكبير من المتطوعين في المتابعة الميدانية والإلكترونية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الرقابة المدنية، التي تهدف إلى دعم نزاهة العملية الانتخابية، دون التدخل في مجرياتها".

وأشار: "رصدنا عددًا من الملاحظات الفنية والبسيطة التي تُعد طبيعية في السياق الانتخابي، وسنقوم بتوثيقها بشكل حيادي ضمن تقاريرنا، مؤكدا أهمية مواصلة المشاركة الإيجابية من جميع فئات المجتمع خلال هذا الاستحقاق الهام".

وفي ختام البيان، دعا مجلس الشباب المصري جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات، مؤكدًا أن ممارسة هذا الحق تمثل مسؤولية وطنية وفرصة حقيقية للإسهام في رسم مستقبل البلاد عبر الآليات الدستورية.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ مجلس الشباب المصري محافظة القاهرة محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"أم مكة" و"أم سجدة"

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

شاكر محظور

قرار عاجل ضد مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

شاكر محظور

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

البلوجر شاكر محظور

ماذا قال البلوجر شاكر محظور أمام نيابة القاهرة الجديدة خلال 7 ساعات تحقيق؟

الإفتاء

ما حكم من مات وعليه دين كبير يصعب سداده؟.. الإفتاء توضح

البيض والفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الاهلي

بعد الرحيل.. لاعب الأهلي يودع الجماهير برسالة حزينة

ترشيحاتنا

أرشيفية

ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

أرشيفية

ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه

ضبط دقيق مدعم بقنا

إحباط محاولة تهريب 27 جوال دقيق بلدي بقنا

بالصور

شاهد| سيارة هوندا سيفيك 2026 تظهر لأول مرة

هوندا سيفيك
هوندا سيفيك
هوندا سيفيك

6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا

6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا
6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا
6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا

تآكل العظم.. مرض خطير يلاحق نجوى فؤاد ويهدد حركتها

نجوي فؤاد
نجوي فؤاد
نجوي فؤاد

بالمايوه.. فيدرا تثير الجدل من حمام السباحة

فيدرا
فيدرا
فيدرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد