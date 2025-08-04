بروتوكول تعاون بين رجال الأعمال المصريين واتحاد تشجيانغ الصيني

وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين ، بروتوكول تعاون مشترك مع اتحاد تشجيانغ للصناعة والتجارة، بهدف تشجيع الاستثمار المشترك والترويج لفرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وذلك على هامش زيارة وفد صيني من مقاطعة تشجيانغ ضم نحو 16 شركة تعمل في مجالات صناعية وخدمية وتكنولوجية متنوعة.

وقع البروتوكول أحمد عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، وتشنغ مينكيانغ، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد تشجيانغ للصناعة والتجارة، بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والصينيين.

وشملت مجالات عمل الوفد الصناعات النسيجية، تطوير البرمجيات، معدات الطاقة الجديدة، الإلكترونيات، الاتصالات، السياحة، الكيماويات، تصنيع منتجات الحديد المطاوع، مواد الديكور، والمصانع الذكية، بالإضافة إلى صناعات متقدمة مثل مكونات السيارات، أنظمة التحكم، الكابلات، والاستثمار في قطاعات الأجهزة الكهربائية والطاقة والطيران والأتمتة الصناعية والأثاث والرعاية الصحية والقطاع المالي.

وأكد أحمد عز الدين، أن اللقاء يمثل خطوة مهمة لفتح آفاق جديدة للتعاون مع واحدة من أكثر المقاطعات الصينية نشاطًا على مستوى الاستثمارات الخارجية، مشيرًا إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، خاصة بعد إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين العام الماضي.

وأوضح أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر بلغ نحو 9 مليارات دولار، فيما تعمل أكثر من 2900 شركة صينية في السوق المحلية، ما يعكس ثقة المستثمرين الصينيين في مناخ الأعمال المصري.

وأضاف أن مصر، كأحد أوائل الدول الموقعة على مبادرة الحزام والطريق، تتطلع لزيادة الاستثمارات الصينية الصناعية وتوطين الصناعات التكنولوجية والسياحية والثقافية.

من جانبه، رحب تشنغ مينكيانغ بدعوة جمعية رجال الأعمال المصريين للشركات الصينية للاستثمار في مصر، مؤكداً أن اللقاء يمثل بداية لانطلاقة قوية نحو آفاق أوسع من التعاون المشترك. وأشاد بالزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين خلال العام الماضي، مؤكداً أن الاستثمارات بين مقاطعة تشجيانغ ومصر ستشهد نمواً خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي وحوافز استثمارية كبرى.

وأشار مينكيانغ إلى أن مقاطعة تشجيانغ تُعد واحدة من أكثر المقاطعات الاقتصادية تطورًا في الصين، حيث يبلغ إجمالي استثماراتها الداخلية نحو 1.2 تريليون دولار، وتستحوذ على المركز الرابع بين المقاطعات الصينية في حجم الاستثمارات، كما تضم أكبر ميناء عالمي احتل المركز الأول لمدة 16 عامًا متواصلة، وتصدر حاوية كل 4 دقائق. وأضاف أن اتحاد تشجيانغ يضم 3021 غرفة تجارية ويمثل نحو 400 ألف رجل أعمال، مع شبكة علاقات تربط المقاطعة بـ 52 دولة حول العالم.

من جانبهم، أكد ممثلو مجتمع الأعمال المصري على أهمية تعزيز التعاون مع الصين في مجالات السياحة والفندقة والبنية التحتية والإنشاءات، مشيرين إلى خبرة الشركات الصينية في المدن الجديدة بمصر مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والدور الذي يمكن أن تلعبه في جذب استثمارات إضافية في قطاعات العقارات والمقاولات والفنادق.