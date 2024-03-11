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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجا من الموت.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

صدى البلد

تعرض ماجد هاني لاعب وسط الزمالك  لحادث سير كبير أثناء عودته علي طريق فايد بالإسماعيلية، في الساعات الماضية، ونتج عن ذلك تهشم سيارته.

 ونشر اللاعب عبر صفحته علي انستجرام صور الحادث معلقًا عليها “ الحمد لله يارب علي كل حاجة.. ربنا نجاني من الموت”.

ولم يتعرض اللاعب لاي إصابات كبيرة سوي بعض الكدمات في الجسم  وبعض الجروح، وإن كانت كل الأضرار قد أصابت سياراته، والتيتعرضت للتلف بسبب هذا الحادث الكبير.
 

وكان الزمالك قد اعار اللاعب في بداية الموسم الحالي إلي فريق بلدية المحلة من أجل المشاركة في المباريات واكتساب الخبرات اللازمة في الدوري قبل العودة إلي الزمالك في ظل رفض المدير الفني للفريق وقتها الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو استمرار اللاعب وتفصيل اعاراته.

ويشارك اللاعب مع بلدية المحلة ويقدم موسم مميز مع فريق المحلة تحت قيادة احمد عبد الرؤوف حتي الآن.

 

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أحمد عبد الرؤوف الاسماعيلية الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق فريق بلدية المحلة كارلوس أوسوريو لاعب الزمالك ماجد هاني

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