بدلاء ومستبعدو الزمالك يخوضون تقسيمة قوية خلال تدريب اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة نهائي كأس مصر تقسيمة قوية خلال المران الجماعي للأبيض الذي أقيم اليوم الأحد، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت التقسيمة التركيز من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية، بجانب تصحيح بعض المواقف، استعداداً لمباراة الجونة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الجونة، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.