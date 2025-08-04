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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يطلق الموسم الثالث لمسابقة حفظ القرآن بجوائز تصل لـ1.5 مليون جنيه

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
عبد الرحمن محمد

 أعلن الجامع الأزهر عن انطلاق الموسم الثالث من المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم، والتي تنظم بالتعاون مع أحد البنوك الإسلامية ، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف  

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري أن المسابقة تستقبل المشاركين من جميع الفئات العمرية، حيث يمكن التسجيل إلكترونياً عبر بوابة الأزهر الرسمية. 

وأشار إلى أن هذه المسابقة تشكل فرصة قيمة لاختبار الحفظ وتنمية المهارات القرآنية.  

من جانبه، أكد الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر على استخدام تقنيات "الصوت والصورة" في تقييم المتسابقين لضمان الشفافية والعدالة، مع تخصيص جوائز مالية تزيد عن 1.5 مليون جنيه للفائزين في مختلف الفئات العمرية.  

وتشمل المسابقة أربعة مستويات 
1. حفظ القرآن كاملاً مع التجويد (22-28 سنة) - 500 ألف جنيه  
2. حفظ القرآن كاملاً مع التجويد (حتى 15 سنة) - 395 ألف جنيه  
3. حفظ ثلثي القرآن (حتى 12 سنة) - 265 ألف جنيه  
4. حفظ ثلث القرآن (حتى 10 سنوات) - 175 ألف جنيه  

يستمر التقديم لمدة عشرة أيام عبر الموقع الرسمي للأزهر، مع توفير مقرات اختبارية في مختلف المحافظات لتسهيل مشاركة الحفاظ من جميع أنحاء الجمهورية.

مسابقة حفظ القرآن الأزهر الشريف الإمام الأكبر جوائز قرآنية المسابقات الدينية

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