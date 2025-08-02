قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025
الحكومة تخفض مستهدفاتها من الاستثمارات غير المباشرة نصف مليار جنيه
نزاع استمر لسنوات .. مصالحات الأزهر تنهي خصومة ثأرية في قنا
مصر ترفع رصيدها إلى 102 ميدالية في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر
الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء
نحو التصعيد.. ترامب يأمر بتمركز غواصات نووية قرب روسيا
محافظ بورسعيد يشدد على توفير بيئة آمنة للمواطنين خلال انتخابات الشيوخ
انفجار أسطوانة غاز بمطعم يتسبب في حريق وإصابات| تفاصيل مثيرة بالصور
منطقة السويس تستضيف اختبارات المرحلة الثالثة بمشروع تنمية المواهب FIFA TDS
الديهي: مصر الجائزة الكبرى في صراع المنطقة.. وهذه رسالتي للمثقفين
رسميا.. الصفاقسي التونسي يعلن عودة علي معلول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نزاع استمر لسنوات .. مصالحات الأزهر تنهي خصومة ثأرية في قنا

مصالحات الأزهر تنهي خصومة ثأرية في قنا
مصالحات الأزهر تنهي خصومة ثأرية في قنا
محمد شحتة

عقدت اللجنة الفرعية للمصالحات الثأرية بالأزهر الشريف بمحافظة قنا، مراسم الصلح النهائية بين أبناء العمومة من قرية الحميدات (بيت عبدالوهاب إسماعيل، و بيت عبدالخير سلامة) بعد نزاع استمر لفترة كبيرة، وانتهى بفضل الله على الصلح وامتثل الطرفان إلى كتاب الله وسنة رسوله وقبل الجميع العفو والصفح.

وأعلنت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر، أن مراسم الصلح تمت برئاسة الشيخ تاج الدين أبوالوفا رئيس الإداره المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، والشيخ محروس عمار مدير عام منطقة وعظ قنا، والشيخ عبدالحكم أبوزيد مدير الدعوة والإعلام الديني، والشيخ أبوزيد عبدالحكيم, مدير التوجيه بمنطقة وعظ قنا، وبحضور أعضاء لجنةالمصالحات بقنا الشيخ صالح الشافعي، الشيخ محمد حسن فارس والشيخ هارون عبدالله علي خليل، الشيخ هاني سيد أحمد.

كما حضر مراسم الصلح عدد من أعضاء المصالحات العامة بمحافظة قنا وعلى رأسها الشيخ عبد المعطي أبوزيد ، والنائب أسامه الهواري، والنائب سعد الخيّام.

يأتي هذا برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ـ شيخ الأزهر، وتوجيهات الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة العليا للمصالحات الثأرية بالأزهر الشريف.

مصالحات الأزهر لجنة المصالحات خصومة ثأرية الأزهر مراسم الصلح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقاول الهارب محمد علي

خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر

أرشيفية

تصرف أول أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئات

تنسيق

تنسيق المرحلة الأولى 2025.. درجات النظام الحديث أمام القديم

أم سجدة

نشر مقاطع مخلة.. ترحيل "أم سجدة" إلي قسم المقطم بعد قرار النيابة

تنسيق

‎كم درجة للقبول بكلية الإعلام 2025؟.. مؤشرات التنسيق المتوقعة لعلمي وأدبي

موعد بدء الدراسة في المدارس

موعد بدء الدراسة في المدارس 2026 .. قرارات نهائية من التعليم

سوزى الاردنية

القبض على البلوجر سوزى الأردنية داخل شقتها بالقاهرة الجديدة

أسباب وراء الإصابة بالصلع بعد إصابة الفنانة رحمة حسن

رحمة حسن تكشف معاناتها من الصلع.. تعرف على أسباب حدوثه؟

بالصور

محمد رمضان يروج لفيلم أسد

محمد رمضان من فيلم "أسد"
محمد رمضان من فيلم "أسد"
محمد رمضان من فيلم "أسد"

بطعم زمان.. طريقة عمل الحواوشي البيتي بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي

طريقة عمل الحواوشي المصري
طريقة عمل الحواوشي المصري
طريقة عمل الحواوشي المصري

بعد انتقاله إلى نيوم السعودي.. من هو اللاعب الفرنسي سايمون بوابري

سايمون بوابري
سايمون بوابري
سايمون بوابري

المغربي أشرف حكيمي مهدد بالسجن 20 عاما .. اعرف السبب

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
أشرف حكيمي

فيديو

ايمان عبد اللطيف

قرارات جديدة .. موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل

ايمان عبد اللطيف

عوائد يومية.. طرح شهادات ادخار جديدة في البنوك

ايمان عبد اللطيف

ليلة سقوط بلوجرز التيك توك | تفاصيل مثير واتهامات خطيـ.رة

رحلة أم مكة

رحلة أم مكة 500 جنيه فسيخ خلوها مليونيرة .. شاهد كيف غيرتها الشهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

المزيد