نزاع استمر لسنوات .. مصالحات الأزهر تنهي خصومة ثأرية في قنا

عقدت اللجنة الفرعية للمصالحات الثأرية بالأزهر الشريف بمحافظة قنا، مراسم الصلح النهائية بين أبناء العمومة من قرية الحميدات (بيت عبدالوهاب إسماعيل، و بيت عبدالخير سلامة) بعد نزاع استمر لفترة كبيرة، وانتهى بفضل الله على الصلح وامتثل الطرفان إلى كتاب الله وسنة رسوله وقبل الجميع العفو والصفح.

وأعلنت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر، أن مراسم الصلح تمت برئاسة الشيخ تاج الدين أبوالوفا رئيس الإداره المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، والشيخ محروس عمار مدير عام منطقة وعظ قنا، والشيخ عبدالحكم أبوزيد مدير الدعوة والإعلام الديني، والشيخ أبوزيد عبدالحكيم, مدير التوجيه بمنطقة وعظ قنا، وبحضور أعضاء لجنةالمصالحات بقنا الشيخ صالح الشافعي، الشيخ محمد حسن فارس والشيخ هارون عبدالله علي خليل، الشيخ هاني سيد أحمد.

كما حضر مراسم الصلح عدد من أعضاء المصالحات العامة بمحافظة قنا وعلى رأسها الشيخ عبد المعطي أبوزيد ، والنائب أسامه الهواري، والنائب سعد الخيّام.

يأتي هذا برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ـ شيخ الأزهر، وتوجيهات الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة العليا للمصالحات الثأرية بالأزهر الشريف.