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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اختبارات القدرات بجامعة الأزهر | بدايتها اليوم .. وهذه طريقة التسجيل

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

تبدأ اليوم الأحد الموافق 3 من أغسطس الجاري اختبارات القدرات بجامعة الأزهر بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم برعاية الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أنه بداية من غدٍ الأحد تبدأ اختبارات القدرات للطلاب الذين قاموا بالتسجيل عبر بوابة خدمات جامعة الازهر الإلكترونية منذ فتح باب التسجيل الاثنين الماضي، ووجه الطلاب إلى ضرورة متابعة صفحات الكليات التي قاموا بالتسجيل فيها أولًا بأول.

وبيَّن بكري أن الكليات التي تجري بها اختبار قدرات تشمل كليات: (التربية بنين القاهرة - التربية بنات القاهرة - التربية بنين تفهنا الأشراف - التربية بنين أسيوط - التربية بنات أسيوط - القرآن الكريم وعلومها بنين بطنطا - علوم الرياضة بنين - علوم الرياضة بنات - الدراسات الإنسانية بنات القاهرة - الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف - اللغات والترجمة بنين القاهرة -  شعبة القراءات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة).

وأكد بكري أن الطالب الذي لا يقوم بالتسجيل لأداء اختبارات القدرات لن يتمكن من الالتحاق بالكلية، مضيفًا أنه ما زال باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات متاحًا أمام الراغبين من خلال رابط خدمات جامعة الأزهر من هنا.

كليات لها اختبارات قدرات

وكشفت جامعة الأزهر، عن الكليات والأقسام التي لها اختبارات القدرات في الجامعة، والتي يجب اجتياز الاختبارات للقبول بها.

وأوضحت جامعة الأزهر أن الكليات التي لها اختبارات القدرات هي كليات: (التربية بنين القاهرة - التربية بنات القاهرة - التربية بنين تفهنا الأشراف - التربية بنين أسيوط - التربية بنات أسيوط - القرآن الكريم وعلومها بنين بطنطا - علوم الرياضة بنين - علوم الرياضة بنات - الدراسات الإنسانية بنات القاهرة - الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف - اللغات والترجمة بنين القاهرة -  شعبة القراءات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة).

أما الأقسام التي لها اختبارات القدرات فهي كالآتي:

1- كلية التربية بنين بالقاهرة:
- تخصص عام انتظــام
- شعبة التعليم الأساسي
- شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام
- شعبة الخدمة الاجتماعية انتظــام
- شعبة التربية الفنية (رسم) انتظــام
- شعبة التربية الخاصة انتظــام
2- كلية التربية بنين بتفهنا الأشراف:
- شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام
- شعبة الخدمة الاجتماعية انتظــام
- شعبة التربية الخاصة انتظــام
- تخصص عام انتظام
3- كلية التربية بنين بأسيوط
- كلية التربية بنين بأسيوط أنتظام
- شعبة التربية الخاصة انتظــام
4- كلية التربية بنات بالقاهرة.
5- كلية التربية بنات بأسيوط.
- كلية التربية بنات بأسيوط أنتظام
- شعبة التربية الخاصة انتظــام
- شعبة رياض أطفال
6- كلية القران الكريم بنين بطنطا.
7- كلية الدعوة الإسلامية بنين بالقاهرة.
8- كلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة.
9- كلية التربية الرياضية بنات الخانكة.
10- كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة
- شعبة رياض الأطفال
11- كلية التمريض بنات القاهرة.
12- كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف:
- شعبة رياض الأطفال
- شعبة التربية
13- اللغات والترجمة بنين بالقاهرة:
- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية انتظــام
- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظــام
- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظــام
- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية انتظــام
- شعبة الترجمة الفورية إنجليزي انتظــام
- شعبة دراسات إسلامية لغات أفريقية انتظــام
- تخصص عام انتظــام
- شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها انتظــام

رابط اختبارات القدرات جامعة الأزهر

وأكدت جامعة الأزهر، أن هذه الكليات لا يستطيع الطالب أو الطالبة الالتحاق بها إلا بعد اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بهذه الكلية، وأن الذي لا يجتاز القدرات في هذه الكليات يرشح للكلية التالية في الرغبات بشرط الحصول على مجموعها.

وكانت جامعة الأزهر، قد فتحت باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2025م الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تتطلب أداء اختبارات القدرات من اليوم الاثنين ولمدة أسبوعين.

وأوضحت جامعة الأزهر أن التسجيل في اختبارات القدرات في جامعة الأزهر سيكون إلكترونيًّا؛ تيسيرًا علي الطلاب في ضوء توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي ودعم رؤية مصر 2030م.

وأضافت جامعة الأزهر أن التسجيل يكون من خلال رابط خدمات جامعة الأزهر من هنا

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