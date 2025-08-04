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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مرصد الأزهر يدين اقتحام "بن غفير" ومجموعات متطرفة للمسجد الأقصى

بن غفير ومجموعات متطرفة يقتحمون المسجد الأقصى
بن غفير ومجموعات متطرفة يقتحمون المسجد الأقصى
شيماء جمال

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف اقتحام الوزير في حكومة الاحتلال، "بن غفير" ومجموعات متطرفة للمسجد الأقصى المبارك في ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم.


وشدد المرصد على أن التحريض على غزة بالتزامن مع تدنيس الأقصى يثبت للعالم أن المسؤولين الصـهاينة يستهدفون الوجود الفلسطيني برمته على كامل الأراضي المحتلة.

كما جدد المرصد تحذيره من أن المسجد الأقصى يواجه خطرًا وجوديًا حقيقيًا؛ فالمخططات التي كانت تُحاك سرًا، أصبحت اليوم تُنفَّذ جهارًا نهارًا، بعزمٍ واضح على فرض التقسيم الزماني والمكاني على غرار ما حدث في الحرم الإبراهيمي، تمهيدًا لإقامة هيكلهم المزعوم على أنقاضه.

مرصد الأزهر بن غفير خراب الهيكل غزة التحريض على غزة الأقصى المسجد الأقصى الحرم الإبراهيمي الهيكل المزعوم الكيان الصهيونى

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