مخدتش فلوسي.. طارق السيد يهاجم مجلس الزمالك

فتح طارق السيد، لاعب الزمالك السابق، النار على إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، مؤكدًا أن المجلس لم يلتزم بالاتفاق الذي تم معه بشأن المقابل المادي نظير عمله في لجنة الكرة، كما شدد على رفضه التام لفكرة العمل بشكل تطوعي.

وقال طارق السيد، خلال تصريحاته في برنامج "الكلاسيكو"، عبر قناة “أون”: "لم أتهم يومًا بتسريب أي صفقة خلال فترة وجودي في لجنة الكرة، وهذا الأمر لم يحدث على الإطلاق".

وأضاف: "عملت لمدة 4 أشهر في لجنة الكرة بمقابل مادي بناء على اتفاق مسبق مع مجلس الإدارة، والمبلغ الذي تم تداوله في الإعلام كان أكبر مما تم الاتفاق عليه فعليًا، ومع ذلك لم أتقاضى أي شيء، وأتحدى أن يثبت أحد عكس ذلك".

وتابع: "المجلس عرض على العمل بمقابل، لكنه في النهاية لم يفي بوعده، ولم أتلقى جنيهًا واحدًا".

وأتم مشددًا: “أنا أرفض تمامًا العمل التطوعي، ولكن لا يمكن لأحد المزايدة على حبي للزمالك، وجماهير النادي تعرف جيدًا من يعمل بإخلاص ومن يسعى وراء مصلحته”.