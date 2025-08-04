بطولات بأقل الإمكانيات.. طارق السيد يوجه رسالة لجماهير الزمالك

وجه طارق السيد، لاعب الزمالك السابق، رسالة لجماهير الفارس الأبيض، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2025-2026.

وقال طارق السيد، إن جماهير الزمالك تشعر بالقلق قبل انطلاق الموسم الجديد، لكنه شدد على ضرورة عدم التسرع في الحكم على تجربة جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي.

وقال طارق السيد، في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" عبر قناة “أون”، إن المباريات الودية لا تُعد مقياسًا حقيقيًا للحكم على المرحلة الجديدة التي يمر بها الزمالك، في ظل وجود جهاز فني جديد وصفقات تم التعاقد معها مؤخرًا.

وأوضح أنه من المهم منح الصفقات الجديدة الوقت الكافي، وفيريرا لا يزال في مرحلة دراسة الفريق بشكل شامل"، مؤكدًا أن جون إدوارد يسير بخطى ثابتة ويفرض حالة من الهدوء والسرية داخل أروقة النادي، وهو أمر إيجابي يُحسب له.

واختتم طارق السيد تصريحاته، مشيرًا إلى أن الـزمالك سبق وحقق بطولات بأقل إمكانيات مثل الفوز بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي، وكأس مصر من بيراميدز، وبالتالي من الممكن أن تكون الصفقات الجديدة إضافة قوية للفريق في الموسم المقبل.





