الزمالك يظهر بالزي الجديد أمام سيراميكا.. وجلسة تصوير تضم أبرز اللاعبين

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن فريق الزمالك سوف يظهر بالزي الجديد أمام سيراميكا كليوباترا وسيكون هناد جلسة تصوير تضم أبرز النجوم.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لبرنامج ستاد المحور، أن الفريق الأول لكرة القدم سيظهر بالزي الجديد خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا في انطلاقة الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أن لاعبي الفريق أنهوا بالفعل جلسة التصوير الرسمية الخاصة بالزي الجديد، والتي شهدت مشاركة عدد من نجوم الفريق على رأسهم عمر جابر، ومحمود حمدي “الونش”، والمهدي سليمان، ومحمد عواد.

ومن المنتظر أن يتم الكشف الرسمي عن التصميم الجديد خلال الساعات المقبلة، في ظل ترقب جماهيري كبير، خاصة مع انطلاق الموسم تحت قيادة المدير الفني الجديد يانيك فيريرا.