صفقات الزمالك.. الدباغ يصل القاهرة خلال ساعات ومحاولات لضم 3 لاعبين

أكد الإعلامي أمير هشام، أن عدي الدباغ يصل القاهرة في ساعة باكرة من صباح اليوم الاثنين لحسم ملف انتقاله لنادي الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعب يصل بصحبته 2 من المحامين لمراجعة العقود قبل التوقيع الرسمي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: عدي الدباغ سيقوم بتصوير برومو تقديمه لاعبا لنادي الزمالك بالزي الجديد الذي تسلمه النادي.

وأضاف: الزمالك يحاول حسم 3 صفقات جديدة قبل غلق باب الانتقالات، وهناك محاولات قوية من جون إدوارد المدير الرياضي لضم ظهير أيمن، وهناك لاعبين مرشحين تحت السن، ولازالت هناك مفاوضات مع أحمد عيد لاعب المصري.

وأكمل: هناك محاولات لتسويق أحمد الجفالي إلى نادي فاركو والصفقة قريبة من الحسم مع إمكانية تحمل جزء من راتبه السنوي، وحال رحيله على سبيل الاعارة سيتم التوقيع مع جناح أجنبي مميز.

وواصل: الزمالك لازال لديه تمسك شديد بحامد حمدان، رغم تمسك مسئولي بتروجت باللاعب.

وأتم: الجهاز الفني لفريق الزمالك متمسك بالإبقاء على مصطفى الزناري وصلاح مصدق في الموسم الجديد، ويرى أنهما قادران على اللعب في مركز الظهير الأيمن حال عدم ضم لاعب في هذا المركز.