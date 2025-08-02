تفاصيل صفقة المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ مع الزمالك

أنهى نادي الزمالك رسميًا إجراءات التعاقد مع المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسيوقع اللاعب على عقد يمتد لأربعة مواسم، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب بشأن التفاصيل المالية، ليكون أحد أبرز صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء التعاقد مع الدباغ بعد تحركات من بعض وكلاء اللاعبين الذين طرحوا اسمه على إدارة القلعة البيضاء، في ظل سعي النادي لتدعيم مركز الهجوم قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويمثل انضمام الدباغ إضافة قوية للزمالك، خصوصًا أنه يُعامل كلاعب محلي في الدوري المصري، ما يمنح الجهاز الفني مرونة أكبر في اختيار قائمة الأجانب دون الحاجة للتخلي عن أي من اللاعبين الأجانب الحاليين.

ورغم ارتباط الدباغ بعقد مع نادي شارلروا البلجيكي حتى 30 يونيو 2026، فإن رغبته في خوض تجربة جديدة هذا الصيف ساهمت في تسهيل المفاوضات، خاصة مع وجود اهتمام من أندية أخرى في المنطقة العربية.

وتأتي الصفقة ضمن تحركات الزمالك لدعم الخط الأمامي قبل المواجهة الأولى للفريق في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا، المقررة يوم 8 أغسطس الجاري، وسط تطلعات لتكوين فريق قادر على المنافسة بقوة على البطولات في الموسم المقبل.