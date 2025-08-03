صفقة عدي الدباغ تقترب من الحسم لصالح الزمالك

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع المهاجم الدولي الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب نادي شارلروا البلجيكي، لتدعيم الخط الأمامي للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر مسؤول داخل القلعة البيضاء أن المفاوضات مع النادي البلجيكي تسير في مراحلها النهائية، ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، على أن يُعامل اللاعب كلاعب محلي وفق لوائح اتحاد الكرة، مما يمنح الزمالك مرونة أكبر في قائمة اللاعبين للموسم الجديد.

ويعد الدباغ أحد أبرز المهاجمين في الكرة الفلسطينية، حيث يمتلك مسيرة احترافية مميزة داخل أوروبا، إذ سبق له اللعب في الدوري البرتغالي مع نادي أروكا، وخاض تجربة قصيرة في الدوري الاسكتلندي مع أبردين.

وعلى الصعيد الدولي، شارك الدباغ في 45 مباراة مع منتخب فلسطين، سجل خلالها 16 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة، ليصبح أحد الركائز الأساسية لمنتخب بلاده.

وتأتي الصفقة في إطار خطة الزمالك لتعزيز صفوفه استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وسعيًا لاستعادة الألقاب المحلية والقارية.