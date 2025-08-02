عمرو الدردير: عدي الدباغ في الزمالك.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن صفقة الزمالك الجديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:"عدي الدباغ في الزمالك مقابل ٣٥٠ ألف دولار لمدة ٤ سنوات".

وشهدت الساعات الماضية تطورات مفاجئة في مفاوضات نادي الزمالك للتعاقد مع المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب فريق شارلروا البلجيكي، بعدما دخل عرض قطري على خط المنافسة ليحبط مساعي إدارة القلعة البيضاء.

وكانت إدارة الزمالك قد كثفت مفاوضاتها مع اللاعب الفلسطيني في الأيام الماضية، في محاولة قوية للفوز بالصفقة قبل غلق باب القيد في 6 أغسطس 2025.

ورغم أن عدي الدباغ أبدى ترحيبًا مبدئيًا بالانتقال إلى صفوف الزمالك، إلا أن العرض القطري المغري يبدو أنه قد يغير وجهة اللاعب، حيث يفوق العرض الخليجي العرض المقدم من الزمالك من حيث الجانب المالي.

في الوقت ذاته، ابتعد بيراميدز عن الصفقة تمامًا بعدما كان قد وضع عدي الدباغ ضمن حساباته في الميركاتو الصيفي الجاري، ليصرف النظر عن التعاقد معه في ظل رغبة النادي في التعاقد مع مهاجم محلي، وهو أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي.

ويتبقى في عقد عدي الدباغ مع شارلروا البلجيكي حتى 2026، إلا أنه لم يعلن بعد عن وجهته المستقبلية سواء بالانتقال إلى الزمالك أو القبول بالعرض القطري.

ومنذ انتقاله إلى شارلروا البلجيكي، خاض عدي الدباغ 31 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.