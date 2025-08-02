عدي الدباغ يوقع عقدا مع الزمالك 4 سنوات

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن توقيع الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم نادي سبورتينج شارلوروا البلجيكي، عقدًا مع نادي الزمالك؛ لينضم إلى الفريق خلال الفترة الجارية.

ووفقًا لموقع “dhnet” البلجيكي، فإن عدي الدباغ سيوقع عقدًا لمدة 4 سنوات مع الزمالك خلال الساعات القادمة.

وأشار إلى أن الناديان توصلا إلى اتفاق، ولم يحضر لاعب سبورتينج صاحب القميص رقم 9، التدريب، صباح اليوم السبت؛ للحديث معه حول اللمسات الأخيرة على تفاصيل رحيله.



أرقام صفقة الزمالك الجديدة

سجل عدي الدباغ، 7 أهداف في 44 مباراة خلال فترة وجوده مع شارلوروا في كل المسابقات.

يُذكر أن المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ سيتم قيده في اتحاد الكرة كـ"لاعب محلي".