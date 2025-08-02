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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إطلاق الموقع الرسمي لنادي الزمالك zamaleksc.com

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الإطلاق الرسمي لموقعه الإلكتروني الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع الجماهير وتقديم خدمات رقمية متطورة، حيث دعا النادي جماهيره إلى زيارة الموقع عبر الرابط الرسمي: https://www.zamaleksc.com/

وجاء تدشين الموقع ضمن خطة النادي لتحديث البنية الإعلامية وتوفير منصة موثوقة لنقل الأخبار والمعلومات الخاصة بالنادي، سواء على مستوى الفرق الرياضية المختلفة أو الفعاليات الاجتماعية والثقافية التي ينظمها النادي.

ويحتوي الموقع على أقسام متعددة تشمل: أخبار النادي، الفريق الأول لكرة القدم، فرق الشباب والناشئين، الألعاب الأخرى، إضافة إلى 
أبرز  إنجازات القلعة البيضاء، ومتجر اون لاين، وقناة الزمالك

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