الزمالك يقترب من ضم عدي الدباغ مقابل 350 ألف دولار

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن اقتراب إدارة النادي من حسم صفقة التعاقد مع المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب فريق شارلروا البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر أن الصفقة ستُكلّف الزمالك نحو 350 ألف دولار، يحصل عليها النادي البلجيكي، بالإضافة إلى حوالي 50 ألف دولار أخرى كحوافز مرتبطة ببنود إضافية في التعاقد.

وأشار إلى أن الزمالك توصل لاتفاق نهائي مع اللاعب بشأن كافة التفاصيل الخاصة بانتقاله، على أن يمتد عقده مع القلعة البيضاء لمدة 4 مواسم مقبلة.

ويبلغ عدي الدباغ من العمر 26 عاماً، وينتهي تعاقده مع نادي شارلروا بنهاية الموسم المقبل.