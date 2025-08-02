خالد الغندور يزف بشرى لجمهور الزمالك حول فرع 6 أكتوبر الجديد

كشف الإعلامي خالد الغندور، تطورات فرع نادي الزمالك الجديد في مدينة 6 أكتوبر.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "من أكتوبر لغاية يناير هيكون هناك ملعبين كورة للتمرين جاهزين في فرع نادي الزمالك في ٦ اكتوبر وهناك ملعب يسع ل٨ الاف متفرج".

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلسلة مبارياته الودية بمواجهة فريق بروكسي، ليصل إجمالي اللقاءات الودية إلى ست مباريات، خاضها ضمن استعداداته لانطلاق الموسم الجديد.

وبدأت سلسلة الوديات أمام أورنج، تلتها مباريات ضد رع، الشمس، وادي دجلة، غزل المحلة، وأخيرًا بروكسي.

مباراة افتتاحية مرتقبة أمام سيراميكا

يفتتح الزمالك مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة سيراميكا كليوباترا، في لقاء مقرر إقامته الجمعة المقبلة في الثامنة مساءً، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

صفقات الزمالك: سباق مع الزمن

يسعى مسئولو الزمالك إلى حسم ملف التعاقدات الصيفية قبل غلق باب القيد المقرر يوم الأربعاء المقبل، الموافق 6 أغسطس. وشهدت الأيام الأخيرة مفاجأة من الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، الذي تمسك باستمرار المغربي صلاح مصدق والتونسي سيف الدين الجزيري حتى يناير المقبل على الأقل، ما أثر على خطة تدعيم الفريق بلاعبين أجانب.