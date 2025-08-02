أحمد حسن يكشف موقف الزمالك من رحيل محمد صبحي

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف إدارة نادي الزمالك من رحيل حارس المرمى محمد صبحي.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على “فيسبوك”: “الزمالك لا يمانع رحيل محمد صبحي حال تلقيه عرضا مناسبا”.

وتوصل نادي بيراميدز إلى اتفاق مع محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه لصالح القلعة البيضاء.

وبمجرد إتمام الصفقة، يعتزم مسئولو الزمالك التحرك لتدعيم مركز حراسة المرمى بالتعاقد مع محمد علاء، الذي تم التواصل معه بالفعل والتوصل لاتفاق مبدئي، ويتبقى فقط حسم الصفقة مع ناديه.

وفي الوقت نفسه، يترقّب محمد صبحي وصول عروض رسمية من أندية الدوري السعودي، وتحديدًا الأخدود وضمك، بعد أن تلقى اهتمامًا شفهيًا منهما دون أن تتحول تلك المفاوضات إلى عروض رسمية حتى الآن.

وينتظر الحارس الدولي حسم الموقف خلال الأيام المقبلة، في ظل احتفاظه باتفاق شفهي سابق مع نادي بيراميدز، ما يجعل مستقبله مع الزمالك يكتنفه الغموض حتى الآن.