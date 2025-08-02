عمر جابر يخطف الأنظار مع زوجته في أجواء رومانسية .. شاهد

شارك عمر جابر، لاعب نادي الزمالك، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر عمر جابر في أجواء رومانسية جمعته بزوجته، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره ومتابعيه.

عمر جابر وزوجته

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلسلة مبارياته الودية بمواجهة فريق بروكسي، ليصل إجمالي اللقاءات الودية إلى ست مباريات، خاضها ضمن استعداداته لانطلاق الموسم الجديد.

وبدأت سلسلة الوديات أمام أورنج، تلتها مباريات ضد رع، الشمس، وادي دجلة، غزل المحلة، وأخيرًا بروكسي.

مباراة افتتاحية مرتقبة أمام سيراميكا

يفتتح الزمالك مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة سيراميكا كليوباترا، في لقاء مقرر إقامته الجمعة المقبلة في الثامنة مساءً، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

صفقات الزمالك: سباق مع الزمن

يسعى مسئولو الزمالك إلى حسم ملف التعاقدات الصيفية قبل غلق باب القيد المقرر يوم الأربعاء المقبل، الموافق 6 أغسطس. وشهدت الأيام الأخيرة مفاجأة من الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، الذي تمسك باستمرار المغربي صلاح مصدق والتونسي سيف الدين الجزيري حتى يناير المقبل على الأقل، ما أثر على خطة تدعيم الفريق بلاعبين أجانب.