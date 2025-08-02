سيف زاهر يكشف موعد الكشف الطبي لعدي الدباغ قبل الانتقال للزمالك

كشف الإعلامي سيف زاهر، كواليس جديدة بشأن صفقة نادي الزمالك المنتظرة عدي الدباغ.

وكتب زاهر، عبر حسابه على فيسبوك: “عدي الدباغ يخضع للكشف الطبي غدا تمهيداً للانضمام إلى الزمالك”.

الزمالك يحسم صفقة عدي الدباغ

وتوصل الزمالك لاتفاق نهائي مع المهاجم الفلسطيني بشأن التفاصيل المالية، ليصبح إحدى أبرز صفقات الفريق في سوق الانتقالات الصيفية.

من هو عدي الدباغ ؟

لعب الدباغ 58 مباراة كمهاجم سجل 20 هدفا وصنع 4 وكجناح أيمن في 4 مباريات، سجل 3 وصنع هدفا، وذلك خلال مسيرته الاحترافية.

وسبق أن ارتبط اسم الدباغ الموسم الماضي بالانتقال لصفوف الأبيض لكن لم تتم آنذاك.

وشارك صاحب الـ 26 عاما خلال الموسم الماضي مع شارلروا وأبردين في 31 مباراة، وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفا.

ومع منتخب فلسطين، لعب الدباغ 45 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 5 أخرى.

ويعد الدباغ أول لاعب فلسطيني يسجل في المسابقات الأوروبية، وكذلك هو هداف منتخب فلسطين التاريخي برصيد 17 هدفا.

كما يعد أول فلسطيني يتوج بلقب في أوروبا بعدما ساهم في تتويج أبردين بلقب كأس اسكتلندا الموسم الماضي.

وضم الزمالك حتى الآن كلا من المهدي سليمان وشيكو بانزا وعمرو ناصر وأحمد شريف وأحمد ربيع ومحمد إسماعيل وعبد الحميد معالي وآدم كايد.