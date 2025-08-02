فيريرا يطلب تدعيم الزمالك بجناح وظهير أيمن قبل غلق باب القيد

طلب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البلجيكي يانيك فيريرا، من إدارة القلعة البيضاء، التعاقد مع جناح هجومي وظهير أيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في ظل الحاجة الفنية لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وجاء طلب فيريرا بعد تقييم شامل لأداء اللاعبين خلال فترة الإعداد، حيث أبدى ملاحظاته حول بعض النواقص في التشكيلة، خاصة في مركزي الجناح والظهير الأيمن، ما دفعه لتقديم توصية مباشرة بضرورة التدعيم.

من جهتها، بدأت إدارة الزمالك التحرك بشكل عاجل للتفاوض مع عدد من اللاعبين المرشحين، وسط تكتم شديد على الأسماء المطروحة، بهدف حسم الصفقات في أسرع وقت ممكن قبل غلق باب القيد المحلي في 6 أغسطس الجاري.

ويأمل الزمالك في تلبية مطالب المدير الفني الجديدة، بما يعزز من فرص الفريق في المنافسة بقوة على البطولات خلال الموسم المقبل.