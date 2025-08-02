محمد عواد يرفض الرحيل ويتمسك بالبقاء في الزمالك

رفض محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فكرة الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الحارس قد تلقى عرضاً من النادي المصري البورسعيدي للانضمام إلى صفوفه، إلا أنه فضل الاستمرار مع الزمالك، متمسكاً بعقده الذي يمتد لموسمين إضافيين.

ويأتي ذلك في ظل تعاقد الزمالك مؤخراً مع مهدي سليمان، حارس الاتحاد السكندري السابق، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر ضمن خطة تدعيم الفريق خلال الميركاتو الحالي.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا، والمقررة يوم الجمعة المقبل على ملعب هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.